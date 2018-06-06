Подготовительные работы к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершатся 12 июня

Ремонтные, реставрационные и строительные работы в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 должны быть завершены 12 июня, сообщает ТАСС. На 12 июня назначен ввод в эксплуатацию последних объектов - Нижне-Волжской набережной и станции метро "Стрелка".

- Станция будет открыта 12 июня и протестирована при большом пассажиропотоке. Дальше она будет работать в плановом режиме, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - К чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде было восстановлено более 550 фасадов домов, 55 ветхих строений было снесено. Полностью к приему гостей готовы Волжская набережная и парк на территории Стрелки. Строители вносят в эти городские пространства последние штрихи.

Глава региона отметил, что во время проведения ЧМ-2018 Нижний Новгород ожидает большой наплыв болельщиков - в город приедут порядка 200 тысяч гостей, треть из которых - иностранцы. Ближайший матч между командами Швеции и Кореи, который состоится 18 июня, посетят примерно 5 тысяч шведских болельщиков.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

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