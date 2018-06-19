11:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Под защитой лабрадоров, колли и ризеншнауцеров. Кинологи будут следить за порядком на станциях МЦК

Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Кинологи начали нести круглосуточное дежурство на станциях Московского центрального кольца до окончания чемпионата мира, сообщается на сайте столичной мэрии.

Все собаки прошли специальную подготовку и уверенно себя чувствуют при большом скоплении людей.

- Более 10 собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки можно повстречать на самых востребованных у болельщиков станциях. Среди них "Лужники", "Деловой Центр", "Зорге", "Стрешнево", "Кутузовская" и "Площадь Гагарина, - говорится в сообщении.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля. 

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

Сборная России на чемпионате мира по футболу //
ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь 

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https://www.mos.ru/news/item/41694073/?onsite_from=main_page

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