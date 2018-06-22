"Почти как рок-звезда". Аргентинское издание - о болельщике, оскорбившем россиянку на ЧМ-2018

Аргентинское издание Diario Registrado сравнило возвращение на родину своего соотечественника Нестора Фернадо Пенови, оскорбившего россиянку на чемпионате мира-2018, с прибытием рок-звезды. Мужчина обидел российскую девушку, попросив ее повторить за ним фразы непристойного содержания.
- Около пяти часов утра Пенови прибыл в страну, - пишет издание. - Почти как рок-звезда, только очень смущенный, он дал четырехминутное интервью, в котором часто приносил извинения.
Пенови было запрещено посещать матчи чемпионата мира-2018, поэтому он вернулся на родину.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/agressiya-i-zhenonenavistnichestvo-argentinskoe-smi-o-postupke-fanata-oskorbivshego-rossiyanku-na-chm-2018-1424980/