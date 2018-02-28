Почти 5 миллионов заявок на билеты на ЧМ-2018 было подано во второй волне

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин по окончании семинара представителей стран-участниц чемпионата мира опроверг информацию о том, что во время турнира болельщикам разрешат проносить на стадионы наркотики. Также он рассказал о процессе продажи билетов и отметил активность китайских, американских и голландских болельщиков.

– Сколько продано билетов?

– Во второй волне было подано почти 5 миллионов заявок и 700 тысяч билетов распределено. 55 процентов заявок – от российских болельщиков. Радует, что активны болельщики из тех стран, которые не попали на чемпионат мира – из Китая, США, Голландии...

– На днях появилась информация, что болельщикам разрешат проносить на стадионы наркотики...

– Тут даже комментировать нечего. В стране есть закон, который распространяется на все области жизни, в том числе и на футбол. Если речь идет о запрещенной субстанции, то она запрещена повсеместно. (Гоша ЧЕРНОВ)