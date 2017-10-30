Почти 4 тысячи иностранцев учат русский язык для работы волонтерами на ЧМ-2018

Почти 4 тысячи иностранцев прошли онлайн-курсы русского языка для работы волонтерами на чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец. Об этом она рассказала на заседании Совета по русскому языку при правительстве РФ.

- На портале Института русского языка имени Пушкина был запущен онлайн-курс по изучению русского языка для иностранцев, которые подают заявки для участия в качестве волонтеров на чемпионате мира по футболу-2018. В онлайн-обучении приняли участие 3802 человека, это очень заметная цифра, - сказала Голодец.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.