Почти 2,5 миллиона москвичей посмотрели матч Россия - Египет

Матч чемпионата мира между сборными России и Египта (3:1), который транслировался на канале "Россия 1", по предварительным данным, смотрели почти 2,5 миллиона москвичей, информирует исследовательская компания Mediascope.

Согласно исследованию, трансляцию встречи посмотрели 2 миллиона 493 тысячи москвичей старше четырех лет. При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты), составил 4 миллиона 780 тысяч москвичей.

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге. Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф чемпионата мира.