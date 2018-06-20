11:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Почти 2,5 миллиона москвичей посмотрели матч Россия - Египет


Матч чемпионата мира между сборными России и Египта (3:1), который транслировался на канале "Россия 1", по предварительным данным, смотрели почти 2,5 миллиона москвичей, информирует исследовательская компания Mediascope.

Согласно исследованию, трансляцию встречи посмотрели 2 миллиона 493 тысячи москвичей старше четырех лет. При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты), составил 4 миллиона 780 тысяч москвичей.

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге. Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф чемпионата мира.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
Материалы других СМИ