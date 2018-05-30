"Почта России" доставила более 300 000 паспортов болельщиков ЧМ-2018

"Почта России" доставила более 300 000 паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Почта России" организовала доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира более 300 000 персонифицированных карт зрителей - FAN ID (паспортов болельщика) чемпионата мира по футболу-2018 в России. Из них около 100 тыс. паспортов болельщика было доставлено внутри России, а свыше 200 000 - адресатам в других странах мира", - говорится в сообщении.

Паспорт болельщика - документ, обязательный для всех зрителей матчей ЧМ-2018, необходимый для прохода на стадион. Он оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца, фотографию, а также RFID-чип, содержащий информацию о болельщике.

Чемпионат мира-2018 по футболу: как купить билеты