12:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Почта России" будет проверять все посылки в города ЧМ-2018 во время турнира


"Почта России" усилит контроль за посылками во время чемпионата мира-2018, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу организации. Все посылки в города турнира будут проверяться.

- Почта России с 1 мая по 25 июля 2018 года включительно устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира, – отмечается в сообщении "Почты России". – В указанные регионы прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Также Почта России рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в выше обозначенные регионы с описью вложения.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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Дополнительная информация

https://rns.online/consumer-market/Vo-vremya-CHM-Pochta-Rossii-budet-prinimat-posilki-v-goroda-organizatori-tolko-v-otkritom-vide--2018-04-27/

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