Почему Зеппельта не пускают на ЧМ по футболу? Версия Шубенкова

Чемпион мира-2015 в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью "СЭ" прокомментировал недопуск немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно разоблачения немца лежат в истоках грандиозного допинг-скандала, в результате которого Шубенков вынежден выступать под нейтральным флагом.

– Только шашлыки запретили вот на время чемпионата мира готовить. Расстроены?

– Слышал, что запретили пушки с собой носить. Вот из-за этого я точно расстроен! А если серьезно, ради такого дела месяц без шашлыков можно покантоваться. В цивилизованных Европах вообще круглый год нельзя! Только если заранее все забронировать и оплатить.

– Другой запрет коснулся Хайо Зеппельта. Немцу не дают визу на чемпионат мира.

– Да, слышал. Но вроде бы тут не все так просто. Насколько я понял, все из-за того, что он проиграл какой-то суд в России и должен был заплатить госпошлину. Если так, то формальный повод не дать ему визу был. Но я вникать в эту ситуацию не хочу, меня это не касается. (Владимир ИВАНОВ)

Сергей Шубенков: "Насколько я понял, формальный повод не дать Зеппельту визу был"