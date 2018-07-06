Почему сборная России не тренируется на "Фиште"? Ответ "СЭ"

Перед тренировкой сборная России в полном составе на 5-7 минут выходила на основное поле стадиона "Фишт". По данным "СЭ", оно находится в не лучшем состоянии, из-за чего тренировки и России, и Хорватии сегодня проходят на резервном поле. (Игорь РАБИНЕР)

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля.

Отметим, что это не первый случай, когда команды-участницы ЧМ тренируются на резервных полях. Вчера ФИФА перенесла занятие сборной Бразилии с "Казань-Арены", чтобы сохранить качество поля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)