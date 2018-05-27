Почему сборная России больше тренирует игру в четыре защитника? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что контрольные матчи против Австрии и Турции покажут, какая схема игры в обороне подходит команде больше – в пять или в четыре защитника. Специалист подчеркнул, что особое внимание построению с двумя центральными защитниками не говорит о том, что оно будет основным на домашнем чемпионате мира.

– Верно ли наше понимание, что есть две схемы – с двумя и тремя центральными защитниками, и вы будете их варьировать в зависимости от соперника?

– Это зависит и от соперника, и от нас. Есть определенный подбор футболистов, и надо почувствовать, что для них комфортнее. Никто не придет и не скажет: "Мы хотим так и так". Но наша задача – внимательно смотреть и все понимать. Даже в тренировочном процессе надо не упускать момент для правильных наблюдений. Ты запланировал гениальную тренировку, а она – не идет. Это надо почувствовать, и футболисты иногда даже не замечают, когда мы прямо по ходу тренировки что-то меняем. Вроде они оттренировались и думали, что так все и должно было – но нет, бывает так, что надо производить изменения прямо на ходу.

Так же и в тактике, и во всем остальном. Какой футболист лучше с кем взаимодействует, кого понимает без слов. Это надо не упускать. Не я первый, не я последний; всего не предугадаешь. Какие-то недочеты бывают всегда, главное – их анализировать.

– Многие обсуждают, что сборная перешла на схему с четырьмя защитниками.

– Не перешла. Да, тренируем ее чуть больше, что греха таить, – где-то 60 на 40%. Как играть в пять, игроки знают – и в клубах своих большинство защитников (Кудряшов, Игнашевич, Гранат) эту схему использует. Поэтому, если брать пропорции, перегиб в сторону четырех защитников не потому, что так будем играть, а именно по этой причине.

– Можно ли говорить о том, какая схема из этих двух подходит данному подбору игроков больше?

– Только контрольные игры покажут. Есть теория, а есть практика. Если я вам все расскажу, моим коллегам и работать не надо будет.

– Если футболистам удобнее играть в три центральных, значит ли это, что этими 60 процентами вы выводите их из зоны комфорта, чтобы они более синхронно на четыре перестраивались, потому что так они играют хуже?

– Не сказал бы. Мы уже и в четыре пробовали, и не сказал бы, что получается хуже. С теми же испанцами во втором тайме. Правда, тогда были другие игроки – Джикия и Васин. И сейчас с французами последние 20 минут уже попробовали. (Дмитрий СИМОНОВ, Игорь РАБИНЕР)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью Станислава Черчесова