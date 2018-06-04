Почему Салаха невозможно остановить. Мнение бывшего защитника сборной России

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин выразил свое мнение о нападающем сборной Египта Мохамеде Салахе.

Сегодня Египет объявили состав на чемпионат мира, в нем есть 25-летний форвард "Ливерпуля", получивший травму в финале Лиги чемпионов. Напомним, Египет является соперником России по группе A.

- Футболистов подобного рода сдержать сложно, что в пять защитников выходишь, что в четыре, - говорит Галямин. - Салах ведь входит в топ-5 лучших игроков мира. Что-то будет зависеть от уровня готовности нашей обороны и от того, кто именно окажется в составе. Но едва ли ни единственная надежда, что нападающий подойдет к встрече с Россией в лучшей спортивной форме и не успеет набрать кондиции после повреждения.

- То есть, с возращением Игнашевича в сборную ничего не изменилось?

- Стало немного спокойнее, но радикально его появление ничего не даст. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу