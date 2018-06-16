"Почему Робби Вильнюс, а не я?" Дмитрий Маликов - о церемонии открытия ЧМ-2018

Известный певец и исполнитель Дмитрий Маликов заявил, что мог бы выступить на церемонии открытия чемпионата мира-2018 не хуже, чем англичанин Робби Уильямс.

"Не понял только , почему Робби Вильнюс вчера хедлайнерствовал, я бы тоже мог неплохо зажечь!" - написал Маликов в Твиттере.

Не понял только , почему Робби Вильнюс вчера хедлайнерствовал, я бы тоже мог неплохо зажечь! – Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 15 июня 2018 г.

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