На 62-й минуте матча чемпионата мира Иран – Испания иранец Эззатоллахи забил гол, но взятие ворот впоследствии отменил уругвайский рефери Андрес Кунья. По тому, как показали всю атаку команды Карлуша Кейроша (от момента выполнения штрафного удара до того, как Эззатоллахи получил мяч), ясно одно: автор гола оказался в положении "вне игры". Причем для определения этого пришлось прибегнуть к услугам одного из ассистентов видеоарбитра Мауро Вильяно.

Однако непонятно, в какой момент зафиксирован офсайд. По одной версии, Эззатоллахи зашел за линию офсайда, когда его партнер пробил штрафной. В этом, если верить видеоповтору, есть сомнения.

По другой версии, Эззатоллахи был в положении "вне игры", когда мяч ему скинул головой Азмун. Иранский хавбек действительно зашел за линию офсайда. Вот только видеоповтор не убеждает, что Азмун коснулся мяча.

К сожалению, пока освещение работы видеоарбитров на чемпионате мира оставляет желать лучшего. Говорят, ФИФА собирается провести брифинг для журналистов и ответить на все накопившиеся вопросы. Подождем, когда это, наконец, случится. (Александр БОБРОВ)

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Почему отменен гол иранцев в ворота Испании?

Иран - Испания: онлайн-трансляция