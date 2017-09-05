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15:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Победители турнира "Кожаный мяч" будут подавать мячи в финале ЧМ-2018


Псковская команда "Стрела", ставшая победителем турнира "Кожаный мяч" в старшей возрастной группе (14-15 лет), получила право подавать мячи во время финального матча чемпионата мира 2018 года, информирует welcome2018.com. Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" - самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу, созданы по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. В этом году турнир проводится в 53-й раз.

 

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/pobediteli-turnira-kozhanyy-myach-budut-podavat-myachi-v-finale-chm-2018/

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