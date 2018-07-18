"Победила команда, в которой звезды подчинили свои интересы командным действиям". Семин подвел итоги ЧМ-2018

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем Инстаграме кратко подвел итоги прошедшего в России с 14 июня по 15 июля чемпионата мира.



- Чемпионат мира по футболу в России закончился, и я хочу сказать спасибо всем игрокам и тренерам команд за подготовку!, - написал Семин. - Спасибо всем организаторам, которые сделали этот праздник возможным! Весь мир увидел Россию! А победила команда, в которой звезды подчинили свои интересы командным действиям!



В финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. "Трехцветные" второй раз в истории стали чемпионами мира.