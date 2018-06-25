По стопам Десайи. Смольников - первый удаленный игрок страны-хозяйки ЧМ в XXI веке

25 июня на чемпионате мира-2018 произошло историческое событие. В матче группового турнира Уругвай - Россия (3:0) с поля был удален Игорь Смольников. Он стал первым полевым игроком страны-хозяйки чемпионата мира, получившим красную карточку.

Последним изгнанным с поля футболистом сборной страны, принимающей ЧМ, до сегодняшнего дня был француз Марсель Десайи. Он был удален в финале ЧМ-1998 против Бразилии. Несмотря на то, что Франция осталась в меньшинстве, она одержала победу со счетом 3:0 и впервые в истории стала чемпионом мира.

Сборная России заняла второе место в группе и в 1/8 финала сыграет с Испанией.

Сборная России на чемпионате мира по футболу