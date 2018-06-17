По факту наезда такси на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело

Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, в результате которого пострадали 7 человек возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве. Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля такси задержан.

Ранее сообщалось, что таксти является гражданином Киргизии. Он заявил, что наехал на пешеходов случайно, так как уснул за рулем. В результате ДТП 7 человек получили травмы. На данный момент известно, что среди пострадавших два мексиканца, один украинец и две гражданки России.

Мексиканцы находились в Москве с целью посещения матча ЧМ-2018 сборных Мексики и Германии, который состоится сегодня на стадионе "Спартак".

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