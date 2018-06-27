По числу победных голов на ЧМ Рохо сравнялся с Месси

Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо, как и в 2014 году, забил победный гол в ворота сборной Нигерии и сравнялся по числу решающих мячей с Лионелем Месси. Чаще победу аргентинцам приносили только четыре игрока: Диего Марадона, Габриэль Батистута, Гонсало Игуаин и Марко Кемпес (по три раза). (Кирилл БУРДАКОВ)
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- Диего Марадона
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Гонсало Игуаин
- Маркос Рохо
- Габриэль Батистута