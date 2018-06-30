Плетикоса считает Модрича лучшим игроком ЧМ-2018

Бывший голкипер "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает хорватского полузащитника Луку Модрича лучшим игроком чемпионата мира-2018. Он также рассчитывает, что в матче 1/4 финала турнира против сборной Дании на поле появится нападающий Андрей Крамарич.

- Для меня Лука Модрич – это лучший игрок турнира. Он был великолепен по всех трёх матчах, - приводит слова Плетикосы RT. - Но нам нужен игрок, который сможет менять направление атак. Иван Перишич хорошо играет в клубе, но последние год-два имеет проблемы с реализацией. Он должен выйти на новый уровень сейчас, чтобы взломать оборону датчан, которые не проигрывают в 18 матчах подряд. Я надеюсь, что на поле выйдет Андрей Крамарич, потому что он хорошая ложная девятка, способная играть под нападающим. Он идеальный футболист для матча с Данией.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород

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