Пласидо Доминго: "Я просто разбит отъездом Криштиану в "Ювентус""

Легендарный испанский тенор, известный болельщик "Реала" Пласидо Доминго отметил, что его крайне расстроил уход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".

– Как известный болельщик "Реала", что скажете об историей с увольнением Лопетеги?

– Очень здорово, что он будет наставником "Реала". Очень жаль, что его уход дался команде так тяжело. Сегодня игроки "Королевского клуба" есть и в хорватской, и во французской сборных.

– Как вам потеря Роналду?

– Я просто разбит отъездом Криштиану в "Ювентус". (Игорь РАБИНЕР, Евгений БЕЛОУСОВ)