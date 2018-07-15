Пласидо Доминго: "Удивительно, как Хорватии за 25 лет после войны удалось сколотить такие команды"

Легендарный испанский тенор, известный болельщик "Реала" Пласидо Доминго отметил, что Россия провела успешный чемпионат мира. По его словам, безопасность была на высшем уровне.

– Я не пропустил ни одного чемпионата мира с Мексики-74, – заявил Доминго. – Особенно запомнился чемпионский 2010 год. Но в Москве атмосфера невероятная. Все организовано прекрасно, все под контролем, болельщики из всех стран вместе наслаждаются мундиалем. Это действительно успех. Надеюсь, турнир в Катаре-2022 и следующий учтут отличные меры безопасности в России.

– За день до чемпионата вы поучаствовали в концерте. Сравните это с выступлением "Трех теноров" в 90-х.

– У нас было два концерта – здесь и в Большом театре. Разумеется, в Италии с Хосе Карерасом и Лучиано Паваротти мы создали нечто новое. Втроем подняли исполнение на другой уровень. Так появилась традиция выступать на чемпионатах мира. Вчера на концерте был Владимир Путин. "Большой" после реконструкции стал красивейшим театром мира.

– Каково вам как испанцу было наблюдать вылет Испании от России?

– А что делать? После быстрого гола должны были забивать еще. Может быть испанская сборная устала или было жарко. Они сделали около тысячи точных передач. Без второго гола никак. В следующий раз повезет.

Жаль, что вы проиграли по пенальти Хорватии, которая может стать чемпионом мира уже сегодня.

– В финале ставите на хорватов?

– Они – в отличной форме. Французы уже были чемпионами в 98 году. Удивительно, как Хорватии за 25 лет после войны удалось сколотить такие команды – бронзового призера, а теперь и, как минимум, финалиста. Кто бы ни выиграл, у нас будет новый чемпион. (Игорь РАБИНЕР, Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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