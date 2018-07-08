01:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас"


Нападающий сборной России Артем Дзюба перед серией пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в окружении всей команды сказал пламенную речь. Форвард очень эмоционально подбадривал партнеров, сказав следующее: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас". 

Россия - Хорватия
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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