Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас"

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед серией пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в окружении всей команды сказал пламенную речь. Форвард очень эмоционально подбадривал партнеров, сказав следующее: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас".