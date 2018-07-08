Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас"

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед серией пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в окружении всей команды сказал пламенную речь. Форвард очень эмоционально подбадривал партнеров, сказав следующее: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас".
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Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018