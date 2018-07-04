Питер Шилтон: "Англия может дойти до финала"

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон - о матче команды со сборной Колумбии (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Великолепный Джордан Пикфорд, великолепный результат - мы очень вовремя выиграли серию пенальти!, - написал экс-футболист в Твиттере. - Кусайте локти все, кто не верил в него - мы выиграли серию! Мы можем дойти до финала, потому что теперь мы можем стать только лучше! Хорошая работа, Гарет Саутгейт. Твоя команда заставила гордиться собой!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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