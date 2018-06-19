Питер Одемвингие: "Россия победит Египет со счетом 2:1"

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие дал прогноз на матч сборных России и Египта. Нигериец считает, что россияне победят со счетом 2:1.
– Будет 2:1 в нашу пользу.
– В российскую?
– Конечно! Забьет, думаю, Смолов. Ему это очень нужно. И Игнашевич с Салахом.
– А что скажете про матч с Саудовской Аравией?
– Очень понравилось. Матч получился на загляденье! Пять голов! Да еще каких! (Ярослав СУСОВ)
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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