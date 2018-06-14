Питана надеется справиться с судейством матча Россия - Саудовская Аравия

Аргентинский судья Нестор Питана в Твиттере прокомментировал назначение на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018. Во встрече, котороая состоится сегодня, 14 июня, встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

"Для меня большая честь - получить назначение на матч открытия, - написал Питана. - Надеюсь, я справлюсь с этой задачей".

Питана – судья ФИФА с 2010 года. Он уже судил один из матчей российской сборной России: на чемпионате мира 2014 года в Бразилии он работал на встрече России и Кореи (1:1). Аргентинец также принял участие в Кубке конфередаций-2017, где обслуживал игры Португалия – Мексика (2:2) и Германия – Мексика (4:1).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Es un honor haber sido convocado para dirigir el partido inaugural, espero estar a la altura!



It is an honor to be in the inaugural match, I hope to be up to the task!



Для меня большая честь быть вызванным, чтобы возглавить инаугурационный матч, я надеюсь выполнить эту задачу! – Nestor Pitana (@NestorPitana) 12 июня 2018 г.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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