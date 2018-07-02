Писатель Сергей Лукьяненко обещает сбрить усы, если Россия выйдет в финал ЧМ-2018

Известный писатель Сергей Лукьяненко сбрил бороду после победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3 пен.). Он также обещает сбрить и усы в случае выхода национальной команды в финал мирового первенства.

- Я, если честно, не очень верил в победу нашей сборной, поэтому дал себе шанс отдохнуть от бороды. На самом деле это было неожиданно, я не верил, что наши смогут переломить испанскую команду, - цитирует Лукьяненко РИА Новости. - Она объективно сильнее классом, но наши сыграли лучше, чем могли, и заслуженно победили, на наш взгляд. В знак этой победы я и решил расстаться на время с бородой. Если наша сборная выйдет в финал, то сбрею и усы.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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