Пикфорд ответил на критику Куртуа

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд после победы над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пен. - 4:3) рассказал, что готовился к одиннадцатиметровым. Также ответил бельгийскому коллеге по амплуа Тибо Куртуа​, который упрекнул Пикфорда в низком росте.

- Мы проводили исследования пенальти сборной Колумбии, - цитирует Squawka Пикфорда. - Фалькао был единственным, кто пробил не привычным способом. У меня есть сила и ловкость. Меня не волнует, что я не самый большой вратарь на этом турнире, но у меня есть другие сильные стороны.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ