08:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пике может пропустить матч против России

Жерар ПИКЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Жерар ПИКЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму левой лодыжки на предматчевой тренировке национальной команды на московском стадионе "Лужники". 

Игрок прервал субботнее занятие из-за боли, после чего врач Испании стал проводить медицинские манипуляции с игроком. Как отмечает Mirror, Пике может пропустить встречу против России, степень тяжести травмы не уточнятся.

31-летний защитник принял участие во всех трех матчах Испании в групповом турнире чемпионата мира.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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