Пике может пропустить матч против России

Защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму левой лодыжки на предматчевой тренировке национальной команды на московском стадионе "Лужники".

Игрок прервал субботнее занятие из-за боли, после чего врач Испании стал проводить медицинские манипуляции с игроком. Как отмечает Mirror, Пике может пропустить встречу против России, степень тяжести травмы не уточнятся.



31-летний защитник принял участие во всех трех матчах Испании в групповом турнире чемпионата мира.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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