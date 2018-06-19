Пицци убеждает всех, что Саудовская Аравия — хорошая команда

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци выслушал несколько неприятных вопросов на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира с Уругваем.

- Матч с Россией показал невысокий уровень вашей команды. У вас есть языковой барьер? Как вы вообще чему-то обучаете игроков?

- Эти футболисты доказали, что они могут играть с сильными командами. Мы проводили матчи с такими соперниками как Германия, Бельгия. И в этих играх мы показывали хороший уровень! Мы можем соперничать с лучшими командами мира! И с Уругваем постараемся это доказать.

- Три ваших игрока выступали в Испании, но они все время сидели на лавке. О чем это говорит?

- Сам факт, что они приехали туда, это хорошо. Это был хороший опыт. И я вижу прогресс. Опять же – у нас хорошая команда, конкурентоспособная. И мы обязательно докажем это в матче с Уругваем

- Кто сыграет? Какие замены вы проведете, чтобы не повторилось 0:5?

-Никогда не сообщаю состав заранее. Вы не услышите от меня ничего по составу! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)