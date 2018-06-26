Пицци продлил контракт со сборной Саудовской Аравии

Федерация футбола Саудовской Аравии продлила контракт с Хуаном Антонио Пицци, собщает официальный Твиттер национальной команды. Новое соглашение рассчитано на год, до конца Кубка Азии-2019. Пицци принял сборную в ноябре 2017 года, сменив Крунослава Юрчича.

Под руководством Пицци Саудовская Аравии не смогла выйти из группы чемпионата мира-2018, проиграв России (0:5) и Уругваю (0:1) и победив Египет (2:1).

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