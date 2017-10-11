Пицци покинет сборную Чили после невыхода на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци считает себя виноватым в том, что команда не пробилась в финальную стадию чемпионата мира-2018. 49-летний испанский специалист, возглавивший Чили в январе 2016 года, намерен уйти в отставку. Сегодня чилийцы уступили Бразилии (0:3) и заняли пятое место в своей отборочной группе.

- Как я сказал на прошлой неделе, мой контракт заканчивается в этой ситуации, - цитирует Goal Пицци. - Хотя решение остается за руководством, мы должны поговорить и оценить то, что они хотят, и постараться выбрать лучший вариант. Из всех вариантов, я сам себя увольняю. Я тот, кто выбирал игроков, тактику и поэтому я повторяю, что беру на себя ответственность за результат.