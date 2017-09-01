Певица Зара стала послом ЧМ-2018

Известная российская певица Зара стала федеральным послом чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс". Почетный сертификат ей вручил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

- Зара – заслуженная артистка России, она известна не только в России, но и за рубежом. Для нас очень важно, что такая звезда будет продвигать ценности чемпионата мира по футболу, - отметил Сорокин.

- Надеюсь, что мне удастся показать всю открытость и разносторонность нашей страны. Организаторы чемпионата мира по футболу уделяют большое внимание людям с ограниченными возможностями, что мне весьма близко, так как я в качестве "артиста ЮНЕСКО за мир" сама занимаюсь этой проблемой. Мне приятно, что все арены ЧМ-2018 будут соответствовать стандартам безбарьерной среды, - сказала Зара.

Ранее федеральными послами ЧМ-2018 стали Игорь Акинфеев, Алексей Смертин, Никита Симонян, Денис Мацуев, Яна Чурикова, Сергей Белоголовцев, Николай Дроздов, Ляйсан Утяшева, Сергей Семак, Александр Овечкин, Сергей Светлаков, Данила Козловский, Валерий Гергиев и Кубанский казачий хор.