Певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира Аргентина – Нигерия

Известная певица Рианна выложила в Инстаграм фотографию с геолокацией "Saint Petersburg, Russia". Как считают поклонники знаменитости, она собирается посетить матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нигерии.

Отметим, что ранее певица посетила матч Бразилии и Швейцарии (1:1) в Ростове-на-Дону, откуда выложила фотографию с оголенным торсом.

Встреча аргентинцев и нигерийцев начнется в 21.00 по московскому времени. Напомним, обе команды еще не потеряли шансы на выход в плей-фф.

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