Певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира Аргентина – Нигерия

Известная певица Рианна выложила в Инстаграм фотографию с геолокацией "Saint Petersburg, Russia". Как считают поклонники знаменитости, она собирается посетить матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нигерии.
Отметим, что ранее певица посетила матч Бразилии и Швейцарии (1:1) в Ростове-на-Дону, откуда выложила фотографию с оголенным торсом.
Встреча аргентинцев и нигерийцев начнется в 21.00 по московскому времени. Напомним, обе команды еще не потеряли шансы на выход в плей-фф.
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты