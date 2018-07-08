"Петушок хорватский". Денис Лебедев - о Виде

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал фотографию украинского боксера Ивана Редкача, на которой тот запечатлен вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. После вчерашнего матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 3:4 пен.) Вида опубликовал видео, на котором крикнул: "Слава Украине!".

- Петушок хорватский, – написал Лебедев в комментариях под фотографией Редкача, выложенной в Инстаграме.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Англией (11 июля, "Лужники").

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