19:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Петушок хорватский". Денис Лебедев - о Виде

Комментарий Лебедева.
Комментарий Лебедева.

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал фотографию украинского боксера Ивана Редкача, на которой тот запечатлен вместе с защитником сборной Хорватии  Домагоем Видой. После вчерашнего матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 3:4 пен.) Вида опубликовал видео, на котором крикнул: "Слава Украине!".

Петушок хорватский, – написал Лебедев в комментариях под фотографией Редкача, выложенной в Инстаграме. 

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Англией (11 июля, "Лужники").

Хорватия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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