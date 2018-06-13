Петросян прокомментировал слова Слепакова и Кадырова про сборную России

Артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян считает недопустимыми жесткие шутки в адрес сборной России перед чемпионатом мира. Так он отреагировал на сатирическую песню Семена Слепакова, написанную им в преддверии ЧМ-2018. В ней упоминается имя главы Чечни Рамзана Кадырова, и представители руководителя региона уже потребовали от Слепакова извинений.

– Так могут поступать только недоброжелатели нашего государства. У нас сейчас самая главная задача – провести на самом высоком уровне чемпионат мира по футболу, и, я бы сказал, превзойти мировой уровень, – цитирует Nation News Петросяна. – И это будет нашей главной гордостью. А выиграем мы или проиграем, не имеет значения. Это же спорт, это не более чем игра. Все зависит и от мастерства, и от расклада, как повезет. Поэтому пожелаем нашей сборной удачи. Прогнозы у нас, конечно, не оптимистичные, но это не значит, что мы должны куражиться. Это попахивает большим недоброжелательством. Нельзя путать сатиру с недоброжелательством.