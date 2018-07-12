Петербуржец, жаловавшийся на граффити с Черчесовым, недоволен новым портретом

Житель Санкт-Петербурга, пожаловавшийся властям города на граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова и строчкой из песни группировки "Ленинград" - "Ты просто космос, Стас" на трансформаторной подстанции, вновь обратился к районной администрации. Первый рисунок был испорчен вандалами, на его месте вновь был нарисован портрет специалиста.

"Еще и новое фото коряво перерисовали... Ранее фасад сооружения был окрашен в желтый цвет... Необходимо восстановить проектный облик фасада", – говорится в обращении жителя к районной администрации на портале "Наш Санкт-Петербург".

В новой версии граффити Черчесов изображен во время исполнения воинского приветствия – он "отдал честь" Артему Дзюбе после гола последнего в ворота Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018.

Сборная России на домашнем турнире дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Решающий матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

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