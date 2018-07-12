Петербургское метро выпустит билеты с символикой ЧМ-2018

Метрополитен Санкт-Петербурга выпустит проездные билеты "Подорожник" и брелоки с символикой чемпионата мира-2018, сообщает RT. Они поступят в продажу накануне финала турнира между сборными Франции и Хорватии, который состоится 15 июля.

Брелоки будут иметь те же функции, что и стандартный проездной для общественного транспорта. Их можно будет приобрести в кассах петербургского метрополитена, но не на всех станциях.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В его финале сыграют сборные Франции и Хорватии (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира по футболу-2018