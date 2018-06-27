Петербургские медики рассказали о вызове к Марадоне

Легенде мирового футбола Диего Марадоне не потребовалась помощь врачей после матча между сборными Нигерии и Аргентины на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщили в Городской станции скорой помощи.

- Никакую помощь ему не оказывали. Приложили руку к пульсу, померили пульс, после чего он сказал, что ему ничего не нужно, - приводит сообщение скорой помощи "Интерфакс".

Накануне в сети появились видеозаписи и фотографии, на которых Марадона после завершения матча не может самостоятельно идти, его поддерживают сопровождающие. Позже в СМИ появились сведения о его госпитализации.

Затем сам Марадона сообщил в Фейсбуке, что во время матча у него болела шея, но, вопреки рекомендациям врачей, он решил досмотреть игру. Футболист опроверг сведения о своей госпитализации.

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Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина