Петер Шмейхель: "Судья матча Иран - Португалия слишком часто смотрел повторы"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель отметил, что арбитр матча чемпионата мира-2018 Иран - Португалия (1:1) Энрике Касерес испортил игру. По его словам, судья слишком часто прибегал к помощи системы VAR.

- Судья совсем не контролировал игру и устроил на ней беспорядок, - приводит RT слова Шмейхеля. - Он слишком часто смотрел повторы, когда надо было самому принимать решения.

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