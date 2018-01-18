Петер Шмейхель снял Сочи для своей передачи о ЧМ-2018

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед", чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Петер Шмейхель​ посетил Сочи. Легендарный голкипер сейчас работает телеведущим, в столице Олимпиады-2014 он снял сюжет о подготовке города к чемпионату мира-2018. В планах Шмейхеля – снять сюжеты о подготовке к ЧМ-2018 в других городах. Бывший футболист со съемочной бригадой посетил внесезонный курорт "Горки Город".

– Отличное место, где можно с удовольствием провести время, повеселиться. И такие места, как "Горки Город" дадут людям понимание, что в России есть, и для чего сюда можно ехать. Люди просто не знают об этом. И мы в "Шоу Петера Шмейхеля" покажем это так, что туристы захотят сюда приезжать и возвращаться, – цитирует bloknot-krasnodar.ru Петера Шмейхеля.