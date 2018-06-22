Петер Шмейхель: "Лучше бы Сампаоли не снимал куртку и не менял Агуэро"

Экс-игрок сборной Дании Петер Шмейхель отметил, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ошибся, заменив Серхио Агуэро во втором тайме матча чемпионата мира-2018 против Хорватии (3:0). Также голкипер обратил внимание на внешность специалиста.
- Агуэро должен был быть в составе. Он был единственным, кто забил за Аргентину на этом чемпионате мира, - приводит RT слова Шмейхеля. - Он всегда забивает, даже если не в форме. Он панчер, всегда находит шанс. Так зачем его было снимать? Хуже было только, когда Сампаоли снял свою куртку.
Jorge Sampaoli can't expect to inspire Argentina now... he could be sacked before Nigeria clash| @MirrorDarrenhttps://t.co/XcRNUiY95L pic.twitter.com/Nj4yyXXzJ9– Mirror Football (@MirrorFootball) 21 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/526829-shmeihel-sampaoli-zamena-aguero
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Серхио Агуэро
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Хорхе Сампаоли