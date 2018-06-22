Петер Шмейхель: "Лучше бы Сампаоли не снимал куртку и не менял Агуэро"

Экс-игрок сборной Дании Петер Шмейхель отметил, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ошибся, заменив Серхио Агуэро во втором тайме матча чемпионата мира-2018 против Хорватии (3:0). Также голкипер обратил внимание на внешность специалиста.

- Агуэро должен был быть в составе. Он был единственным, кто забил за Аргентину на этом чемпионате мира, - приводит RT слова Шмейхеля. - Он всегда забивает, даже если не в форме. Он панчер, всегда находит шанс. Так зачем его было снимать? Хуже было только, когда Сампаоли снял свою куртку.