Петер Шмайхель: "В России состоялся настоящий праздник футбола"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмайхель высоко оценил организацию чемпионата мира-2018.

– В составе сборной Дании я принимал участие в ЧМ 1998 года во Франции, – цитируют футболиста "Известия". – Теперь же мне удалось посетить турнир в качестве наблюдателя, и могу высказать объективное мнение со стороны: уровень организации ЧМ в России очень высок. Это отмечаю не только я, но и вся футбольная общественность. Побывал во многих городах прошедшего мундиаля и считаю, что это мнение объективно. В России состоялся настоящий праздник футбола, и это – поистине историческое событие.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.