00:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Петер Шмайхель: "Судья украл финал ЧМ-2018"


Бывший голкипер сборной Дании  Петер Шмайхель считает, что арбитр Нестор Питана сломал игру, назначив пенальти в ворота сборной Хорватии в финальном матче чемпионата мира против Франции (2:4).

- Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл, - сказал Шмайхель в эфире RT. - Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трёх матчах, разом исчезли. Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжёлым трудом можно добиваться результатов.

Франция - Хорватия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Пенальти за игру рукой Перишича: его бы назначили без ВАР?
голосовать

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/536780-shmeihel-final-chm2018

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ