Петер Шмайхель: "Судья украл финал ЧМ-2018"

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмайхель считает, что арбитр Нестор Питана сломал игру, назначив пенальти в ворота сборной Хорватии в финальном матче чемпионата мира против Франции (2:4).

- Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл, - сказал Шмайхель в эфире RT. - Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трёх матчах, разом исчезли. Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжёлым трудом можно добиваться результатов.

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