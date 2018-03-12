Петер Шмайхель: "Стадион "Нижний Новгород" похож на тортик. А "Самара Арена" - на летающую тарелку"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмайхель поделился своими впечатлениями от посещения Самары. Легендарный голкипер снимет серию фильмов о городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018.
- Мы снимаем проект во всех городах, принимающих чемпионат мира. Выбрали, конечно, очень "теплую" погоду, - цитирует sgpress.ru Шмайхеля. - Сегодня было всего 12-15 градусов ниже нуля, солнышко. Но самое главное - это не погода, а наши истории, которые мы снимаем.
- Вы уже были в Нижнем Новгороде и их стадион сравнили с тортиком. На что похож самарский?
- (Смеется) Нижегородский стадион, как ни крути, похож на тортик. А "Самара Арена" - на летающую тарелку. Этот образ отлично сочетается с имиджем города как космической столицы. Я не верю в НЛО, но, наверное, он бы выглядел как этот стадион.
- С чем у обычного датчанина ассоциируется Самара?
- Я был во многих городах мира. Из-за большого опыта путешествий вижу их не так, как обычный турист. Но точно могу сказать, что датчане, которые приедут сюда, оценят набережную и Волгу. Это прекрасное место. Когда ты приезжаешь в глубинку, видишь, как люди здесь живут и развиваются, у них есть желание идти вперед. А на Западе существует иллюзия, что Россия в стагнации. Я приезжал в Россию много раз несколько лет назад. Сейчас я снова здесь и вижу, насколько ваша страна продвинулась вперед.
- Какими тремя словами вы могли бы описать Самару?
- Волга. Атмосфера. Эволюция.
- Летом в Самару приедет играть сборная Дании с вашим сыном Каспером Шмейхелем в воротах. Какие шансы у нее?
- Зависит от состояния игроков. Если обойдемся без травм, сможем рассчитывать на выход из группы. 2017 год был отличным для сборной: поменяли схему, поменяли подход, играли в отличный футбол и вышли на чемпионат мира.
Дополнительная информация
http://sgpress.ru/Lenta_novostej/Golkiper-Peter-SHmejhel---o-moroze--novom-stadione-i-CHM-----89529.html
kurkoviivan
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18:13
Delavar-80
Е-мое, видимо пошли в редакторах новостей юнцы по 20 лет. Только человек не видевший игру Петера ШмЕйхеля мог ошибиться в его фамилии вот так(
17:39
Nanninga
Отец - ШмАйхель, сын - ШмЕйхель. Интересно, кто у вас главный по изменению имён и фамилий у футболистов?
17:25