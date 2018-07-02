Петер Шмайхель согласен с Линекером, что Акинфеев заслужил памятник

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмайхель прокомментировал игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

- Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча, - сказал Шмайхель. - Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу. Акинфеев заслуживает памятника.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал Акинфеева настоящим героем, которому, возможно, установят памятник рядом с "Лужниками".

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