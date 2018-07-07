Петер Шмайхель: "Сборная России может победить кого угодно"

Чемпион Европы 1992 года, бывший вратарь Петер Шмайхель остался впечатлен работой, которую провел главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Экс-голкипер отметил, что команда четко выполняет установку на игру 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти).

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет с Хорватией. Встреча состоится сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".

– Что меня впечатляет по поводу России, так это то, что она вышла в четвертьфинал практически без веры собственных болельщиков, – цитирует RT Шмайхеля. – Я побывал во всех городах чемпионата мира и почти нигде не встречал оптимизма по поводу будущего выступления. Но ведь нельзя забывать, что россияне два года не играли официальных матчей и поэтому так сильно просели в рейтинге ФИФА.

Поначалу казалось, что у него не получается, к тому же травмы серьезно подкосили команду... Теперь она может победить кого угодно. Черчесов построил ее и немного изменил в матче с Испанией. Пятеро защитников оставили соперника ни с чем. Не было никакого свободного пространства, Испания стала самой обычной командой. В серии пенальти блестяще себя проявил Игорь Акинфеев. Я очень впечатлен. Вся страна теперь ждет матча с Хорватией. У россиян тактически безупречная команда. Немногие сборные выходят и играют так, как сказал тренер.

Хорватия поменяла свой рисунок после группового этапа, стала играть более надежно. Лука Модрич и Иван Ракитич уже не убегали так далеко, как раньше. Модричу было тяжело, когда вся команда не была такой опасной, какой могла бы быть. Думаю, Хорватии не захочется рисковать, когда на кону путевка в полуфинал. "Шашечным" хорошо известно, каково это – забраться так высоко и проиграть, они проходили это в 1998 году.

В составе сборной России Шмайхель, помимо Акинфеева, выделил еще двух индивидуально сильных игроков - Дениса Черышева и Артема Дзюбу.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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