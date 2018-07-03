Петер Шмайхель: "Поведение Неймара – позорно. Казалось, что он умирает. Думал, его уложат на носилки и погрузят в скорую"

Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель раскритиковал поведение нападающего Бразилии Неймара и заявил, что не хочет видеть его в футболе. Напомним, Неймар на чемпионате мира несколько раз подвергался критики за свои картинные падения, последний раз – в матче 1/8 финала против Мексики (2:0).

- Боже мой, Неймару дали приз лучшего игрока матча с Мексикой. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на его поведение. Я могу назвать это поведение только позорным, и никак иначе, - заявил в эфире RT Шмайхель. - Все, кто любят футбол, я почитал в Твиттере после игры, всех это раздражает. Казалось, что он умирает. Я думал, что его уложат на носилки, погрузят в скорую, и мы его больше никогда не увидим.

Я обращаюсь к ФИФА: это не то, что мы хотим видеть в футболе. Есть видеоповторы, которые могут помочь избавиться от этих переигрываний. Джанни Инфантино (президент ФИФА. - Прим. "СЭ") был на стадионе, им нужно обратить на это внимание.

Неймар пытается привлечь внимание, все дети на это посмотрят… Это не то, что мы хотим видеть в футболе. На первый раз предупредите Неймара, потом удалите. Только так можно научить его. Когда камера ловит его после матча, он делает все, чтобы привлечь внимание. Все, о чем я думаю в этот момент: я не хочу видеть этого игрока в футболе. На это невозможно смотреть. Он играет ради карточек соперникам.

Криштиану Роналду быстро отучился от этого в "Манчестер Юнайтед". Когда он был молод, он понял, что так играть не нужно. У него был хороший тренер – сэр Алекс Фергюсон. Вы видели, чтобы Месси или Харри Кейн так делали? Нет.

Напомним, в четвертьфинале бразильцы встретятся с Бельгией (6 июля, Казань).

Бразилия - Бельгия: текстовая трансляция 6 июля в 21.00 по московскому времени. Казань