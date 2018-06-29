Петер Шмайхель: "После матча с Бельгией Саутгейт прекрасно знает, каких игроков он выпустит в следующий раз"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмайхель считает, что поражение от Бельгии со счетом 0:1 помогло главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту определиться с теми игроками, на которых нужно делать ставку в плей-офф чемпионата мира. В этой встрече на скамейке остались 8 игроков основного состава, включая капитана команды, лучшего бомбардира турнира на данный момент Харри Кейна (5 мячей в 2 играх).

– Мы увидели, какой на самом деле молодой является сборная Англии и как она не оправдала доверие своего главного тренера, – цитирует RT Шмайхеля. – Теперь мы ясно видим, какой хорошей командой является Бельгия. Многие показали свою лучшую игру.

Думаю, что Гарет Саутгейт был очень разочарован после матча. Он бы хотел, чтобы хоть кто-то проявил себя и создал ему на будущее проблемы с выбором состава на матч. А сейчас Саутгейт прекрасно знает, каких 11 игроков он выпустит в следующий раз.

По мнению Шмайхеля, в составе сборной Бельгии особенно хорошо себя проявили Аднан Янузай и Маруан Феллаини.

Напомним, в 1/8 финала мирового первенства в России Англия сыграет с Колумбией (3 июля, Москва, "Спартак"), а Бельгия встретится с Японией (2 июля, Ростов-на-Дону).

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