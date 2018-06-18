Петер Шмайхель: "Мексиканцы создали немало проблем Германии"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмайхель после победы Мексики над Германией в матче чемпионата мира-2018 (1:0) заявил, что мексиканцы создали проблемы сопернику. Также он посоветовал обратить внимание на автора гола Ирвинга Лосано.

- Мексиканцы создали немало проблем Германии, - отметил Шмайхель в эфире RT. - Немцы пытались отчаянно обороняться. Мне кажется, все понимали в чем заключаются слабые стороны, и их соперники пытались использовать. Во втором тайме немцы попытались вернуть контроль над мячом, но Мексика очень по-умному устроили оборону.

Гол Лосано? Призываю обратить внимание на эту фамилию. Ему только 22 года, а он уже забил 17 голов в международных матчах. Он воспользовался тем, что Германия плохо организовала оборону.

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